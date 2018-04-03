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ABD'nin seyyar silah deposu taşındı

ABD'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 40 ton ağırlığındaki seyyar silah deposu, artık İncirlik'te ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı.

İHA | 03.04.2018 - 11:45..
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Uzun yıllar İncirlik Hava Üssü'nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobil silah deposunun geçtiğimiz günlerde İncirlik Hava Üssü'nden taşındığı bildirildi.

ABD'nin seyyar silah deposu taşındı

HAVA ÜSSÜNDEN TAŞINAN 3'ÜNCÜ DEPO

İncirlik Hava Üssü'nde artık ihtiyaç duyulmadığı için, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınması kararlaştırılan 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki mobil silah deposu, Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağıyla yeni tesise hareket etti.

Son transferle birlikte İncirlik Hava Üssü'nden bugüne kadar toplamda 3 silah deposunun taşındığı öğrenildi.

ABD'nin seyyar silah deposu taşındı

ABD'nin seyyar silah deposu taşındı

ABD'nin seyyar silah deposu taşındı

ABD'nin seyyar silah deposu taşındı



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