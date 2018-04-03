ABD'nin seyyar silah deposu taşındı

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Doğru bildiğimiz sağlık hurafeleri

Yıllardır sağlık hakkında kulaktan kulağa dolaşan veya “Yemek yedikten hemen sonra yüzmek boğulmaya sebep olur” gibi bilgiler var. Bunlar ne kadar doğru? Bu yazımızın konusu, doğru bildiğimiz sağlık hurafeleri.