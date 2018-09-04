ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'de

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin.

Suriye'deki menfaatlari doğrultusunda terör örgütlerine destek veren ABD, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK/YPG'ye de silah ve para vermekten vazgeçmedi.

İlişkilerin son derece gergin olduğu bir dönemde Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

YPG'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Jeffrey'i kabulünde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ifade edildi.