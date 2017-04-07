ABD'nin Suriye saldırına Türkiye'den ilk açıklama

ABD, kimyasal silah kullanarak 100'e yakın insanın ölümüne neden olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kontrolünde bulunan havaalanlarını bombaladı.

"BİR AN EVVEL ESAD REJİMİNİN BU BARBARLIĞINI DURDURMALI"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bu olayla ilgili şunları söyledi: "Bir an evvel Suriye'de önce Esed rejiminin bu barbarlığının durdurulması lazım. Bir an evvel Suriye'de başlatılmış olan barış sürecinin hızlandırılması ve empoze edilmiş bir barış değil, Suriye'de bu kadar acı çeken halkın bütün kesimlerinin kabul edebileceği adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır.

"BARIŞA KATKI SAĞLAMASINI UMUYORUM"

Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar. Esed rejiminin artık bu barbarca adımları atmasının önüne geçer ve barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar"