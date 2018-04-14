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ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD, İngiltere ve Fransa ile Suriye'deki birçok askeri noktayı bombaladı. Saldırı sonrasında Esad rejimi medyasında, birçok füzenin havada imha edildiği iddiası yer aldı.

AA | 14.04.2018 - 09:04..
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ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Beşar Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda, Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki askeri noktalar bombalandı.

SALDIRIYI TRUMP DUYURDU

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu saldırıda ilk etapta Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

ABD Şam'ı vurdu VİDEO

FÜZELERİ HAVADA İMHA ETTİKLERİNİ İDDİA ETTİLER

ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ayrıca rejimin kontrolünde bulunan Hama ilinde havaalanı, Humus ilinin Kuseyr bölgesinde Hizbullah güçleri, Dera’da 89. Tugay olarak bilinen İran güçleri ve bazı askeri noktalar, Suveyda ilinde Halhala Havaalanı ve Dera ilinin İzra bölgesindeki hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Bu arada Beşar Esad rejimi medyası hava savunma birliklerinin saldırılara karşılık vererek bazı füzeleri havada imha ettiğini iddia etti.

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