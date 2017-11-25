ABD'nin Suriye'deki asker sayısında yeni rakam

Suriye'de 'sadece, ABD'nin desteklediği yerel kuvvetlerin eğitimiyle ilgilenen askerleri olduklarını' açıklayan Pentagon, terör yanlılarıyla çatışmalara girmediklerini açıklamıştı. Açıklamada askeri sayıları belirtilmedi.

Daha önce ABD Savunma Bakanı James Mattis, askerlerin sayısını resmen açıklamak için çalışma yaptığını, fakat bu konuda şuan rakam vermeyeceğini açıklamıştı.

TÜMGENERAL AĞZINDAN KAÇIRMIŞTI

ABD’nin Suriye’de kaç askeri bulunduğuna ilişkin bir soruya Tümgeneral Jerard, “DEAŞ karşıtı çabaları ve Suriye Demokratik Güçleri’ni (PKK/PYD) desteklemek üzere orada 4 binin üzerinde ABD askeri var.” cevabını verdi.

Gazetecinin “Emin misiniz Pentagon’un zikrettiği rakam bin civarında?” sorusuna ise, ABD’li komutan kendisini düzelterek “Özür dilerim yanlışlıkla söyledim. Suriye’de yaklaşık 500 asker var.” dedi.