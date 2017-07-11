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ABD'nin Suriye'deki bir askeri üssü ilk kez görüntülendi

Üssün içerisinde çok sayıda askeri araç ve ABD'nin askeri kargo uçağı görülüyor.

11.07.2017 - 15:31
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Suriye'den yayın yapan Almasdar News sitesinde, Amerika ordusunun Halep ile şu anda operasyonun sürdüğü Rakka sınırına yakın yerde bulunan ovadaki askeri üssünün ilk kez çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

ABD'nin Suriye'deki bir askeri üssü ilk kez görüntülendi

ASKERİ KARGO UÇAĞI VE ASKERİ ARAÇLAR

Fotoğraflarda, ABD bayrağının dalgalandığı hava üssünün etrafının tel örgülerle çevrildiği ve üssün içerisinde çok sayıda askeri araç bulunuyor. Yine hava üssünde ABD ordusuna ait bir askeri korgo uçağının da beklediği görüldü.

ABD'nin Suriye'deki bir askeri üssü ilk kez görüntülendi

ESAD'IN ASKERLERİ TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR

Haberde, ABD'ye ait askeri hava üssünün bulunduğu alanın Demokratik Suriye Güçleri tarafından kontrol edilen bir alan olduğu da belirtildi.

Daha önce Suriye'nin kuzeyinde değişik yerlerde ABD ordusunun 7, Rus ordusunun ise 4 askeri üssünün bulunduğunu belirtmişti.

ABD'nin Suriye'deki bir askeri üssü ilk kez görüntülendi

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