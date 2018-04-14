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ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Hava Harekatı bugün için son buldu" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 05:18..
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ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

TSİ saat 04:00'te Trump'ın "Vur emri verdim" açıklaması ile Fransa, İngiltere ve ABD, Suriye'ye karşı hava harekatına başladı. 1 saat süren hava harekatında Şam Havaalanı ve Şam'daki bilimsel araştırma merkezi vuruldu.

Pentagon: Hava harekatı bugünlük sona erdi VİDEO

"BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERİ VURDUK"

Tomahawk füzelerinin kullanıldığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin hava harekatı da düzenlediği harekat 1 saat sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı, "Esad ilkeleri bir kez daha ayaklar altına alıp kadınları erkekleri ve çocukları katletmiştir. Biz bu zalimlik sonrasında hem de ABD'nin çıkarlarını ve geleceğini korumak için harekete geçme kararı aldık. ABD, kimyasal silahların kullanılmaması ve yaygınlaşmaması için harekete geçmiştir. Rejimin kimyasal silah laboratuvarlarını azaltmak için hareket geçme kararı aldık." denildi.

Yapılan açıklamada; "Esad rejimi geçen yıl alması gereken mesajı almamış. Gaddar ve askerlerine 'kimyasal silah kullanırsanız bunun karşılığını vereceğiz' mesajını veriyoruz. Bu kez müttefiklerimizle birlikte daha sert mesaj veriyoruz. Uluslararası hukuka karşı gelinmeyeceği öğrenilmeli. Bu harekat sadece Suriye rejimine karşı yapılmaktadır. Sivillere zarar gelmemesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verildi.

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