ABD'nin Suriye'ye yapılacak askeri müdahale planı

Reuters'ın haberine göre Pentagon ile ABD Başkanı Trump, Suriye'ye gerçekleştirilmesi düşünülen askeri müdahale ile ilgili detaylı bir görüşme gerçekleştirdi.

"ESAD'IN SAVAŞ UÇAKLARI DÜŞÜRÜLECEK"

Suriye'ye yapılacak askeri müdahale içeriği içinde, Esad'ın savaş uçaklarını düşürme ve bazı askeri tesisleri vurma gibi hamleler bulunuyor.

SAVUNMA BAKANI MATTİS, TRUMP'A SEÇENEKLER SUNACAK

Sputnik'in haberine göre ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Trump'a askeri seçenekleri sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Seçenekler arasında, donanma kuvvetlerinin kruz füzeleriyle operasyona dahil olması da var.

KORUMA TEDBİRLERİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Albay Scrocca, Bağdat'tan telefonla bağlandığı Pentagon'da Suriye ve Irak'taki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİ BİRLİKLER KONUŞLANDIRILACAK MI?

Albay Scrocca, ABD'nin yeni savunma silahlarını tedbir amaçlı Suriye'ye konuşlandırıp konuşlandırmayacağı yönündeki soruya karşılık ise cevap vermek istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki kimyasal silah iddialarıyla ilişkili olarak askeri müdahale seçeneğini masada tuttuğu öğrenilmişti.

