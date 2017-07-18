taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.217
USD
3,5296
EURO
4,0511
ALTIN
140,06
PETR
48,3800

ABD'nin Suudi Arabistan'a laptop yasağı kaldırıldı

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi, Suudi Arabistan'dan ABD'ye direkt uçuşlarda uygulanan laptop yasağının kaldırıldığını açıkladı.

18.07.2017 - 01:36
  1. Haberler
  2. Dünya

Yasağın kaldırılmasıyla ilgili TSA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni kararın onayladığını bildirildi.

TSA açıklamasında, "Cidde Uluslararası Havalimanı gerekli ileri düzey güvenlik tedbirlerini hayata geçirmiştir. Artık yolcular kabin içinde elektronik cihazlarıyla yolculuk yapabilecek." ifadelerine yer verildi.

LAPTOP YASAĞI OLAN ÜLKE KALMADI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ABD'ye yapılan direkt uçuşlarda da kısa süre içinde laptop yasağının kaldırılmasının beklendiği kaydedildi. Bu kararla, ABD'ye doğrudan uçuşlarda laptop yasağına maruz olan havayolu kalmadı.

İlginizi Çekebilir
Trump yerli malı haftası düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump, bizdeki Yerli Malı Haftası'na benzer bir hafta ilan etti.
Japonya'dan sert Kuzey Kore açıklaması
Japonya, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile "askeri diyalog" teklifine karşı "diyalog değil, baskı zamanı." dedi.
ABD'de acil yardım isteyen kişiyi polis öldürdü iddiası
Minneapolis kentinde 911 acil yardım hattını arayan Avustralyalı bir kadının, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
Keşmir'de Hindistan ile Pakistan askerleri çatıştı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada dört Pakistan askeri, bir Hindistan askeri ve bir çocuk yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

36
Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

Ukrayna'ya giden Türk tatilcinin talihsizliği

13
Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı

Firari sanal kumar kralı Sivas'ta yakalandı

2
Galata Kulesi, kırmızı beyaza büründü

Galata Kulesi, kırmızı beyaza büründü

7
Atatürk Havalimanı apronunda ATM cihazı yandı

Atatürk Havalimanı apronunda ATM cihazı yandı

1
Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

Seymenlerden Kahraman'a sürpriz hediye

1
Erdoğan'dan başpehlivan İsmail Balaban'a tebrik telefonu

Erdoğan'dan başpehlivan İsmail Balaban'a tebrik telefonu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM