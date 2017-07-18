ABD'nin Suudi Arabistan'a laptop yasağı kaldırıldı

Yasağın kaldırılmasıyla ilgili TSA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni kararın onayladığını bildirildi.

TSA açıklamasında, "Cidde Uluslararası Havalimanı gerekli ileri düzey güvenlik tedbirlerini hayata geçirmiştir. Artık yolcular kabin içinde elektronik cihazlarıyla yolculuk yapabilecek." ifadelerine yer verildi.

LAPTOP YASAĞI OLAN ÜLKE KALMADI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ABD'ye yapılan direkt uçuşlarda da kısa süre içinde laptop yasağının kaldırılmasının beklendiği kaydedildi. Bu kararla, ABD'ye doğrudan uçuşlarda laptop yasağına maruz olan havayolu kalmadı.