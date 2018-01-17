ABD'nin teröristlerine İran'dan tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'de kuracağı 30,000 kişilik askeri gücün uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin ihlali demek olduğunu söyledi.

Böylece İran da, plana şiddetle karşı çıkan Suriye, Türkiye ve Rusya'nın yanında yer almış oluyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

ABD önderliğindeki koalisyon Pazar günü yaptığı bir açıklamada, çoğunluğu Kürt militanlardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte, hem Suriye içinde hem de Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırlarında görev yapacak bir askeri güç kurmak için çalıştıklarını duyurmuştu.

Türkiye, SDG içindeki YPG unsurlarını PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü olarak görüyor. suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, kurulacak gücü ezeceğini ve Amerikan askerlerini Suriye'den atacağını söylerken, Esad'ın en güçlü destekçisi olan Rusya ise girişimi, Suriye'yi parçalamak ve bir bölümünü ABD kontrolüne vermek için yapılan bir plan olarak niteledi.

Türkiye ise söz konusu gücü "terör ordusu" olarak tanımladı.

"BÖLGE GÜVENLİĞİNE İHLAL"

İran devlet medyasına göre Ruhani, "Amerikalıların Suriye için düşündükleri yeni plan uluslararası yasaların ve Suriye ile bölgenin güvenliği ve egemenliğinin ihlali anlamına gelir" dedi.

Haberde Ruhani'nin bu açıklamayı dün bir parlamento başkanları toplantısı için Tahran'da bulunan Suriye meclis başkanı Hammuda Yosuf Sabbah ile görüşmesinde yaptığı belirtildi.

"SAVAŞ ATEŞİNİ KÖRÜKLEYECEK"

İran, yedi yıldır süren Suriye iç savaşında DEAŞ teröristlerine karşı Esad'ın yanında yer aldı ve Suriye'ye silah ve asker gönderdi.

İran dışişleri bakanlığı sözcüsü Bahram Kasemi de dün yaptığı bir açıklamada, ABD'nin desteğiyle Suriye'de kurulacak olan gücün "savaş ateşini körükleyeceğini" ve gerilimi artıracağını söyledi.

"İÇİŞLERİNE AÇIK MÜDAHALE"

Kasemi, IRNA ajansına yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye'de kuracağı yeni sınır gücü, bu ülkenin içişlerine çok açık bir müdahaledir" diyerek Suriye'deki tüm Amerikan güçlerinin derhal ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD 2014 yılından beri, Suriye'deki DEAŞ militanlarına karşı hava saldırılarıyla ve özel kuvvetlerle karadaki DEAŞ karşıtı güçlere destek olan uluslararası koalisyonu yönetiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in dün yaptıkları bir telefon görüşmesinde Suriye konusunu ele aldıkları açıklanmıştı.