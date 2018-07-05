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ABD'nin ticaret savaşı 2 trilyon doların uçmasına neden olacak

Gümrük savaşlarının küresel ticareti olumsuz etkilediğini belirten Fitch Ratings, "ABD savaşı sürdürürsek mali kayıp 2 trilyon doları bulacak" dedi.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 06:03..
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ABD'nin ticaret savaşı 2 trilyon doların uçmasına neden olacak

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, ABD'nin başlattığı gümrük savaşlarından dolayı küresel ticaretin bataklığa dönüşmek üzere olduğunu konusunda sunum yaptı.

ABD'nin ticaret savaşı 2 trilyon doların uçmasına neden olacak

"ZARAR 2 TRİLYON DOLARI BULACAK"

Yapılan açıklamada, küresel ticaretteki artan savaştan dolayı yeni önlemlerin uygulanmasındaki risklerin arttığına vurgu yapıldı. Bu durumun da küresel ekonomi üzerinde büyük çaplı etkilerinin olabileceği belirtildi.

Fitch Ratings, ABD'nin Çin'den yapılan otomotiv sektörüne uyguladığı yüzde 25 vergi uygulaması ve ek tarifelerinden, Çin ve diğer ticaret ortaklarının misillemesiyle birlikte NAFTA'nın çökmesinin ele alındığı bir senaryonun, küresel ticarette olan etkisinin 2 trilyon doları bulabileceği kaydedildi.

ABD hükümetinin ticaret açığını azaltmak amacıyla Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’ya karşı uyguladığı vergi artışlarının küresel ticarete ilişkin gerilimleri artırdığı da değinildi.

ABD'nin ticaret savaşı 2 trilyon doların uçmasına neden olacak

SAVAŞ BÜYÜRSE ZARAR DA BÜYÜR

ABD, Çin ve ortaklarından gelen misillemenin ardından yeni bir gümrük vergisi artışı uygularsa, daha büyük bir ekonomik etki bekleniyor. ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı yürütülen soruşturma kapsamındaki önlemlerin ABD’de yeni araç ve parçalarına ilişkin olarak 322 milyar dolarlık bir etki oluşturabileceği belirtildi.

Çin'in ise ABD'ye karşılık vermesi büyük olasılık. ABD'den ithal edilecek ürünlere vergi artışının gelmesiyle geçen yılın verilerine göre 188 milyar dolarlık bir maliyeti olacak. Çin’in ayrıca ABD ile ticaretine tarife dışı engeller de getirebileceği kaydedildi.

ABD'nin ticaret savaşı 2 trilyon doların uçmasına neden olacak

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