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ABD'nin Türkiye hesapları

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile olan ilişkilerini bugünlerde 3 maddeye indirgedi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo S-400, F-35'ler ve Balkanlar'da Türk etkisini gündemine aldı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 09:35..
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ABD'nin Türkiye hesapları

Suriye'deki PKK üslerinin savunulması ve FETÖ meselesi nedeniyle gerilen ABD ilişkileri aynı seviyede devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile ilgili konuları 3 başlıkta değerlendirdi.

ABD'nin Türkiye hesapları


S-400 KONUSU

NATO'nun bağımsız tavrına rağmen ABD S-400 hava savunma sistemlerinin alınmaması için baskısını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almaması için çalışmalar yaptıklarını, bu alımın gerçekleşmemesini umduklarını belirtti.

F-35'LER İLE TEHDİT

S-400'lere karşılık olarak ABD Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye çalışıyor. Türkiye'nin alışverişi yapmaması için Washington'un yaptığı çalışmalar arasında yeni nesil F-35 uçakları bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye F-35 bombardıman uçaklarının teslimiyle ilgili nihai kararın verilmediğini söyleyerek gözdağı da verdi.

''Türkiye’nin S-400 almaması için çalışmaları sürdürüyoruz. Onlar henüz bunu yapmadı ve hiçbir zaman da almayacaklarını umuyorum'' diye konuşan Pompeo, Türkiye’nin NATO içinde kalması gerektiğini düşündüğünü, ancak Ankara'nın ittifakın politikasına uygun hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

"TÜRKLER BALKANLAR'I İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR"

Pompeo'nun gündemindeki bir diğer konu da Türkiye'nin Balkanlar'a yaptığı çıkartmalar. Özellikle Bosna'daki Türk popülaritesini hedef alan Pompeo, ''Bosna'daki riskleri anlıyoruz. Bu bölgenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Rusya'nın bu bölgeyi istikrarsızlaştırmak için çok çalıştığını biliyoruz'' değerlendirmesini de yaptı ve ekledi:

Komisyon üyesi vekillerden birinin ''Türkler gibi mi?'' sorusu üzerine Pompeo, ''Evet'' diyerek, ''Bizi daha iyi konuma getirecek bir strateji üzerinde çalışıyoruz.'' cevabını verdi.

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