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ABD'nin verdiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor

Amerika'nın Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon bahanesiyle teröristlere verdiği silahlar, Türk askerine çevrildi.

02.07.2017 - 15:25
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ABD'nin verdiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor

DEAŞ'ın kalesi olarak kabul edilen Rakka'ya yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG ile işbirliği yapan Amerika, teröristlere çok sayıda silah ve mühimmat yardımı yaptı.

RAKKA BAHANE, SİLAHLAR TÜRKİYE'DE

Teröristleri silahlandıran ABD, örgüte para yardımında da bulunuyor. Amerikalılar, silahların Türk askerine dönmeyeceğini söylese de Rakka için verilen silahlar Türkiye'ye girdi.

6 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Sıcak havalara rağmen operasyonlara ara vermeyen Mehmetçik, Şırnak'ın İdil ilçesinde karşılaştığı 6 kişilik PKK'lı grubunu etkisiz hale getirdi.

Öldürülen teröristlerin silahları ise, Rakka operasyonu için YPG'lilere verilen silahlarla aynı çıktı

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI SİLAHLAR

ABD'nin verdiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor

ABD'nin verdiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor

TÜRK ASKERİYLE KARŞILAŞAN PKK'LILAR

ABD'nin verdiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor

ABD'nin verdiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor

ABD'nin verdiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor

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