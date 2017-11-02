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ABD'nin verdiği silahlarla askerlerimizi şehit ettiler

Şemdinli'de askerlerimize hain bir saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerin Amerika'dan aldığı silahları kullandığı ortaya çıktı.

02.11.2017 - 14:08
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ABD'nin verdiği silahlarla askerlerimizi şehit ettiler

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta çeşitli terör örgütleriyle kol kola giren Amerika, son olarak DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısını silahlandırdı.

SİLAHLAR MEHMETÇİK'E DÖNDÜ

Teröristlere silah ve mühimmat yardımı yapan Amerikalı yetkililer, silahların Türkiye karşı kullanılmayacağını iddia ediyordu. Ancak PKK'lı teröristler, Amerika'dan aldıkları silahları Türkiye'ye soktu.

ABD'nin verdiği silahlarla askerlerimizi şehit ettiler

8 ŞEHİT

Mehmetçik'e dönen silahlar Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kullanıldı, 6 askerimiz ile 2 korucumuz şehit düştü.

ABD'nin verdiği silahlarla askerlerimizi şehit ettiler

25 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şemdinli ve Tunceli'de çıkan çatışmayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, toplam 25 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD'nin verdiği silahlarla askerlerimizi şehit ettiler

ABD TANKSAVARI

Öldürülen teröristlerin üzerinden Amerika'nın verdiği tanksavar ve silahlar çıktı.

ABD'nin verdiği silahlarla askerlerimizi şehit ettiler

ABD'nin verdiği silahlarla askerlerimizi şehit ettiler

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