ABD'nin Vietnam hezimeti

ABD'nin ünlü askeri kahramanı Rambo'yu hepimiz tanırız. Televizyonda çıktığı zaman izleri dövüş ve aksiyon sahneleri ile ekrana bağlayan "süper kahraman" ABD'nin önemli bir propaganda unsurlarından olan Rambo filmi Vietnam gazisi olan bir savaş kahramanını anlatmaktadır.

Kahramanın yaşadığı aksiyon ve macera dolu savaş sahneleri bazen insanlar için inanması güç gelir, ancak verilmek istenen mesaj "Biz başarılı olduk" olsa da, gerçekte olanın başarıyla hiç de alakası bulunmamakta.

VİETNAM GERİLİMİ, KOMÜNİZM VE ABD

Soğuk Savaşın etkisiyle Dünya'nın iki bloğa ayrıldığı yıllarda ya ABD yanlısı olmak zorundaydı ülkeler, ya da komünizme yaklaşarak Rus'çu. İşte tam da bu yıllarda tampon bölgeler oluşturmak isteyen ABD ve Rusya, Vietnam konusunda anlaşamadı.

Kuzey ile Güney Vietnam'da oluşturulan Komünizm ve karşıtı fikirler Rusya ve ABD'yi birbirine düşürdü. Fikrin bölgeye hakim olması taraftarı olan devletler iki bölgenin de üzerine yoğunlaştı. Komünizm ile yönetilen Kuzey Vietnam üzerinde bölme planları yapan ABD'nin planları Cenevre Anlaşması ile bozuldu: iki bölge tek devlet haline getirildi.

BÖLME ÇABALARI VE SİLAHLI AYAKLANMA

Tek devletin üzerindeki hak sahibi olma girişimleri bu durumda da devam etti. Bölgeye Komünizmi hakim kılmaya çalışan Rusya yanlısı Kuzey Vietnam Lideri Ho Çhi Minh, Vietnam’ın tamamını ele geçirme girişimlerinde bulundu.

Bu durum da 1957 yılı itibariyle Güney Vietnam’da terör faaliyetlerinin, silahlı ayaklanmaların ortaya çıkmasına neden oldu.

ABD YARDIMLARI VE BÖLGEYE ÇIKARTMA

ABD Rus yanlılarına bu fırsatı vermemek için harekete geçti ve komünist yönetimin bölgeye hâkim olmasını engellemek için Güney Vietnam’a askerî yardım yapılmasına karar verdi.

Bu yardımlar yalnızca askeri mühimmat desteği ile sınırlı kalmadı. Tam 500 bin askerini bölgeye gönderen ABD, uçaklar, helikopterler ve askeri araçlar ile bölgeye yığınak oluşturdu, kanlı savaşın başlamasını sağladı.

ABD'NİN İLK YILLARI: VAHŞET, KAN, GÖZYAŞI

Savaşın ilk yıllarında ABD askerleri sistemli olarak ilerledikleri Vietnam topraklarında uçaklarla, helikopterlerle saldırılar gerçekleştirdi.

Kritik noktalara asker indiren ABD ordusu, karadan otomatik silahlarla Komünist yanlısı Vietnamlılarıla çatışırken, havadan da ağır bombardıman uçakları "NAPALM" adı verilen ve termo infilak özellikli bombaları kullanarak Vietnam topraklarını cehenneme çevirdi. Özellikle sivil ayrımı yapmaksızın atılan şehir merkezlerine, yerleşim yerlerine atılan bombalar katliam yarattı.

1964 yılından 1973 yılına kadar Amerikan uçakları Laos üzerine 2 milyon ton bomba bıraktığı kayıtlara geçen bilgilerin arasında tarihe kazındı.

VİETKONLAR'DAN ACIMASIZ KARŞILIK

Savaş tam 21 yıl boyunca devam etti Vietnam topraklarında. İlk yıllarında kendilerince başarılı bir operasyon yürüten ABD'liler Vietkonların gerilla tipi çarpışma sistemleri bozguna uğradı.

Büyük ağaçların üstlerine çıkan, geniş yaprakaların arkasına saklanan ve geçiş güzergahlarına pusular kuran Vietkonlar, ABD askerlerini yakalayarak işkenceler uyguladı. Bu durum ABD askerlerinde korku ve paniğe neden olurken, bazılarının canlarını kurtarmak için askerlikten kaçtığı belirtildi.

21 YILLIK SAVAŞ: ABD HEZİMETİ

1975 yılına gelindiğinde Buon Ma Thuot adlı bölgeyi ele geçiren Kuzey Vietnam, daha da güçlenerek 30 Nisan’da Güney Vietnam’ın başkenti Saygon’a girmeyi başardı. Komünizm bölgede başarı elde edince ABD'de çaresiz olarak geri adım attı.

21 yıl süren bu savaşta bir sonuç alamayacağını gören ABD, aynı yıl içerisinde bölgeden askerlerini çekerek yenilgiyi adeta kabullenmiş oldu. Bu savaş gelgitleriyle ve milyonlarca insanın öldürülmesiyle sonuçlanırken, esasında ABD burada Vietnam'ı istediği gibi bölememiş, Komünizm hayalini gerçekleştirememiş oldu.

VİETNAM SAVAŞI'NIN SONUÇLARI

Milyonlarca kişinin yaşamını yitiridiği bu savaşta, bir sonuç elde edemeyen ABD kayıpları ile kalmış oldu. Amerikalılar bu savaşta 58 bin askerini kaybederken 2200 hava aracını da heba etti.

Kurtulan askerlerin yaşadıkları kendileri üzerinde öyle psikolojik sorunlara yol açtı ki, sağ olarak bölgeden kurtulmayı başaranlar bile yıllar sonra intihar ederek hayatlarına son verdi. Bölgede yaşanan Vietkon korkusuna bir örnek olarak: askerlerine, savaşın etkileriyle başa çıkmalarını kolaylaştırsın diye steroid ve ağrı kesiciler verildiği, 225 milyon tablet uyarıcı kullanıldığı belirtiliyor.

Bunlarla birlikte savaştan kurtulanlar için Devlet madalyaları veren ABD Başkanlığı, Jimmy Carter döneminde de savaştan kaçanlar için af yasası çıkarttı.

Vietnamlılar için “Amerika’ya karşı direniş” adı verilen bu savaş gerçek bir mücadelenin örneği olurken, ABD bu savaşın sonucun kendileri için halen bir galibiyet olarak görmeye devam ediyor.