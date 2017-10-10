Geçtiğimiz günlerde ABD Başkonsolosluğu tarafından alınan Türk vatandaşlarına vize verilmesinin askıya alınması kararı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı ilk kez açıklamalarda bulundu.

Haftalık basın toplantısında daha önce önce görülmemiş bir kalabalık vardı. Türk gazetecilerin de yoğun ilgi gösterdiği toplantıda vize krizi bütün gazetecilerin ilgi odağı oldu.

SÖZCÜNÜN CEVAP VEREMEDİĞİ SORU

Toplantıyı takip eden gazetecilerden NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay toplantıya dair önemli ayrıntılar paylaştı.

ABD'nin vize kararı Avrupalı gazetecileri kaygılandırdı VİDEO

Günay'ın aktardığına göre, Hindistanlı bir gazeteci, "Amerikan pasaportu taşıyorum. Ben şimdi uçağa atlayıp gidersem Türkiye'ye girebilir miyim diye" sordu. ABD Sözcüsü Neuert bu soruya yanıt vermekte zorlandı. Türk gazeteciler araya girerek meslektaşlarına yardımcı oldular ve Türkiye'nin kararıyla ilgili detayları orada paylaştılar.

"TRUMP YÖNETİMİNİN KARARI DİĞER ÜLKELER İÇİN DE GEÇERLİ OLUR MU"

Günay, Avrupalı gazetecilerin ilginç bir tespiti olduğunu söyleyerek, "Eğer ABD 1950 yılından bugüne kadar NATO müttefiki olarak savaşmış olduğu Türkiye'ye böyle bir yaklaşımda bulunuyorsa acaba bu yaklaşım bize de sergilenir mi? Trump yönetiminin, dost ve müttefik saymış olduğu ülkelere karşı atmış olduğu bu adım diğer ülkeler için de geçerli olabilir mi? Bu endişe diğer gazetecilerin de taşıdığı bir endişeydi." dedi.