ABD'nin vurduğu tesisler uydudan görüntülendi

ABD'nin İngiltere ve Fransa ile Esad rejimine ve kimyasal tesislerine yönelik gerçekleştirdiği operasyon hala tartışılıyor. Özellikle Rusya ile arada oluşabilecek savaş kıvılcımlarına karşı uluslararası arena daha itidalli davranıken, saldırıların gerçekleştirildiği hedeflerin uydu görüntüleri yayınlandı.

TESİSLER YOK EDİLDİ

Amerikan CNN International haber sitesinin yayınladığı uydu görüntülerinde Suriye’deki üç tesisin hava saldırısından önce ve sonraki fotoğrafları yer aldı. Görüntülerde Esad rejimi ve Rusya’nın iddia ettiğinin aksine, Suriye’de kimyasal silah ürettikleri iddiasıyla vurulan üç yer ağır hasar aldığı görülüyor.

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KİMYASAL DEPOLAR ZARAR GÖRDÜ

Suriye'de Esad rejiminin kimyasal kaleleri olan üç tesisler ABD, Fransa ve İngiltere fırlattığı 105 füze ile yerle bir edildi. CNN International'ın yayınladığı uydu görüntülerinde tesislerin imha edildiği gözlenirken, tesislere aitdepoların da zarar gördüğü belirtildi.

Saldırıların başlamasının hemen ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esad rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu açıklamıştı.

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