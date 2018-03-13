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ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı da Türkiye düşmanı

ABD'nin müstakbel Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz yıl geldiği CIA Başkanlığı görevinde ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmış, ancak düşmanca tavırlar sergilemişti...

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 16:05..
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ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı da Türkiye düşmanı

ABD Başkanı Trump'ın Dışileri Bakanlığı için yaptığı Tillerson'u görevden alma hamlesi bir anda tüm dünyanın gözünü kulağını Washington'a çevirdi. Tillerson'un uyguladığı politikalar konusunda her daim sıkıntı yaşayan Trump, bu ismin yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmeye hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı koltuğuna hazırlanan Pompeo, tam bir Türk düşmanı...

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı da Türkiye düşmanı

İSLAMİ DİKTATÖR DEVLETİ

CIA'nın Başkanlık koltuğuna geçtiğimiz yıl getirilen Mike Pompeo Türk düşmanı tabirini sonuna kadar hak ediyor. Suriye politikası nedeniyle, dirsek teması kurmak zorunda olduğu Türkiye'ye makamının ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Pompeo'nun sicili kabarık.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı da Türkiye düşmanı

İran ile yapılan nükleer anlaşmaya karşı çıkan Pompeo, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Twitter'da Türkiye'yi "totaliter İslamcı diktatörlük tıpkı İran gibi" sözleriyle tanımlamıştı.

"Erdoğan hükümetinin anca İran yönetimi kadar demokratik olduğu" ifadelerini de kullanan Pompeo daha sonra bu Tweet'ini silmiş ve Twitter hesabını da kapatmıştı.

 

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