ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'ndan S-400 uyarısı

1 Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yılı Kut'ül Amare zaferi, Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük zaferi olma niteliği taşıyor.

2 Konya'da kazada aynı aileden 4 kişi öldü Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

3 Sergen: Derbi bana 100. yıldaki derbiyi hatırlatıyor Sergen Yalçın, Galatasaray-Beşiktaş derbisini 100. yılda sarı-kırmızılıları 1-0 yendikleri maça benzetti.

4 Ali Koç'la tokalaştırılan Aziz Yıldırım'ın tepkisi Aziz Yıldırım, divan kurulu toplantısında Ali Koç'la kendisini bir araya getiren Vefa Küçük'e, "Ne boş işler yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

5 Hırsızın çaldığı bisikleti camiden çaldılar Adana'da Adem E.'nin çaldığı bisiklet, elini yüzünü yıkamak için girdiği camide, bir başka hırsız tarafından çalındı. Polise şikayet için giden hırsız, suçunu itiraf ederek ev hapsine çarptırıldı.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kongrede konuşan Erdoğan, "CHP demek aynı zamanda tezek demektir" ifadelerini kullandı.