taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,08
PETR
74,4200

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'ndan S-400 uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel’de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararına ilişkin "Amerika’nın kaygılarının ciddiyeti" konusunda uyarıda bulundu, "Türkiye'nin S-400 almasın" dedi.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 11:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'ndan S-400 uyarısı

ABD'nin çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ilk bakanlık görevinde NATO'nun Brüksel'deki toplantısına katıldı. Toplantıda Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelen Pompeo, selefi Tillerson ile benzer sözler sarf etti.

Türkiye'nin S-400 alımı konusunda ABD'nin kaygılarının bulunduğunu belirten Pompeo, Türkiye Rusya'dan S-400 almasın dedi.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'ndan S-400 uyarısı

ABD'NİN KAYGILARI

Brüksel’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararına ilişkin “Amerika’nın kaygılarının ciddiyeti” konusunda uyardığı bildirildi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasındaki görüşmede Pompeo, Türkiye’nin S-400 alımı yapması halinde Amerika’da oluşan kaygıların ciddiyetini vurguladı. Pompeo’nun Çavuşoğlu’ndan, NATO’yla uyumlu sistemleri düşünmesini istediğini belirtilirken Türkiye’de 2016 yılı Aralık ayından bu yana hapiste tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’la ilgili endişelerini dile getirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Merkel ile Trump bir araya geldi
Almanya Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulama planına kadar birçok farklı konu ele alındı.
New York metrosunda pitbull saldırısı
New York metrosunda bir yolcu, pitbullun saldırısına uğradı. Çevredekilerin de dahil olduğu, uzun süren çabalar yardımıyla yolcu kurtarıldı.
Suriye'de ele geçirilen Tomahawklar incelenecek
Suriye’de ele geçirilen ve incelenmek üzere Moskova’ya gönderilen Tomahawk füzelerinin ‘ölümden daha kötü bir akıbeti’ olacağı belirtildi.
Katar'dan Suudi Arabistan'a tehdit cevabı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki savaşa Körfez'deki Sünni Arap krallıkların askeri ve mali destek sunması talebine Suudi Arabistan'ın verdiği yanıt, Katar'ın tepkisini çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

122
Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

215
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi

126
Suudi Arabistan'da Amerikan güreşi yapıldı

Suudi Arabistan'da Amerikan güreşi yapıldı

74
Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü teslim edildi

Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü teslim edildi

36
Merve Boluğur polisin dur ikazına uymadı

Merve Boluğur polisin dur ikazına uymadı

46
Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici ile sahaya indi

Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici ile sahaya indi

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM