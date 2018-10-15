taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.84025
Euro
6.76655
Altın
1232.095
Borsa
97817.87
Gram Altın
231.066

ABD'nin yeni güvenlik riski: Aşırı şişmanlık

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un danışmanları, ülkede giderek yayılan obezitenin ABD Ordusu için büyük engel oluşturduğu uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 12:18..
  1. Haberler
  2. Dünya

"Council For a Strong America" adlı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a danışmanlık yapan konseyin sunduğu rapora göre, ülkede giderek yayılan aşırı şişmanlık (obezite) ABD için ulusal güvenlik sorunu oluşturmaya başladı.

ABD'Lİ GENÇLERİN ÜÇTE BİRİ ASKERLİK YAPAMAYACAK KADAR ŞİŞMAN

Raporda, ABD'nin genç vatandaşlarının üçte birinin "askerlik yapamayacak kadar şişman" olduğuna dikkat çekildi.

ABD ordusunun eski yüksek rütbeli askerlerinden oluşan konsey, obezitenin orduya yeni askerler kazandırılmasını engellediği ve ordunun savaşma gücünü zayıflattığına dikkat çekti.

ABD'nin yeni güvenlik riski: Aşırı şişmanlık

"OBEZİTE ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

"Sağlıksız ve hazırlıksız" adlı raporda, "Obezite uzun süredir halkımızın sağlığını tehdit ediyor. Obezitenin giderek yayılması ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi. Raporda bu sorunun ancak özellikle çocukların "daha sağlıklı bir hayat tarzı benimsenmesini sağlamak için alınacak önlemlerle" önüne geçilebileceği belirtildi.

UYUŞTURUCU, EĞİTİMSİZLİK, ŞİŞMANLIK

Amerikan Ordusu'ndan geçen ay yapılan açıklamada, 13 yıldan bu yana ilk kez bu yıl orduya 76.500 yeni asker kazandırma hedefine ulaşılamayacağı açıklanmıştı. Buna göre, yaşları 17-24 arasında değişen ABD vatandaşlarının yüzde 71'i askerlik için gereken koşulları yerine getiremiyor. Bunun nedenleri arasında uyuşturucu kullanımı ve eğitimsizliğin yanı sıra kilo problemleri gösterildi.

ABD'nin yeni güvenlik riski: Aşırı şişmanlık

ORDUYA 1,5 MİLYAR DOLARA MAL OLDULAR

Konuyla ilgili Military Times dergisine açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Jeffrey Philipps, orduda kilolu askerlerin sayısının giderek arttığını söyledi. Philipps, kendi hesaplamalarına göre aşırı kilolu askerlerin sağlık sorunlarının veya bu askerler için ikame arayışlarının orduya yılda 1,5 milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, obezite sorunu ile çeşitli programlarla başa çıkmaya çalışıyor. Orduya kabul edilecek askerlere uygulanan sağlık testlerinin yanı sıra, askeri eğitim kurumlarındaki beslenme ve spor danışmanlığı bu önlemler arasında gösteriliyor. Ancak "Sağlıksız ve hazırlıksız" adlı raporu hazırlayan uzmanlara göre, bu önlemler sorunla mücadelede yeterince etkili olmuyor.

Uzmanlar, ailelerin ve çocukların doğru beslenme ve sporun, sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için ne denli önemli olduğu konusunda aydınlatılması gerektiğine dikkat çekiyor.

ABD'nin yeni güvenlik riski: Aşırı şişmanlık

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel'in partisinde hüzün hakim

Merkel'in partisinde hüzün hakim

35
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

148
Dolar düşüş eğiliminde

Dolar düşüş eğiliminde

192
Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

89
İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

58
Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

138
Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM