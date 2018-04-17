ABD'nin yeni Kuzey Suriye planı

ABD'nin Kuzey Suriye'deki planlarında değişim yaşanıyor. TSK'nın gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Suriye planlarını çökerten Türk ordusunun hedef olarak Menbiç'i belirlemesi, ABD yönetiminin elini zora soktu.

ABD basını, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle baltalanan planların Washington'u değişikliğe ittiği belirtildi.

YENİ PLAN: KUZEY SURİYE ARAP GÜCÜ

Kuzey Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör bölgesi planlarının ayyuka çıkmasıyla müdahale eden TSK, ABD'yi yeni bir oluşuma itti. ABD'li Wall Street Journal gazetesi ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını bildirdi.

ABD geçtiğimiz aylarda da Suriye'de PKK'nın yeni siyasi kanadı olarak nitelendirilen Suriye Gelecek Partisi isimli bir partinin kurulmasına destek verdiklerini ve bu siyasi oluşumun ABD tarafından desteklenip bölgenin etnik olarak da temsil edileceği belirtilmişti.





KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN FİNANS BEKLENTİSİ

Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi.

Bir yetkili, "Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile temasa geçildi" dedi. Bu iddiaya kanıt olarak ise geçtiğimiz günlerde Trump'ın kanlı bıçaklı kavgalı olduğu Katar'ın lideri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani'yi ağırlayarak "o çok kibar bir beyefendi" sözleriyle adeta Emir'e yağ çekmesi oldu.