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ABD'nin yeni savunma bütçesi Rusya ve Çin'i yakınlaştırdı

Rusya ve Çin, ABD Başkanı Donald Trump yürürlüğe koyduğu 716 milyar dolarlık 2019 yılı savunma bütçesine ortak tepki verdi.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 23:03..
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rusya çin

Çin Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da çarşamba günü düzenlenen bir stratejik güvenlik toplantısında, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev bir araya geldi.

Yang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde, Çin-Rusya ilişkilerinin üst düzeyde ilerlediğini belirterek, her iki ülkenin de kapsamlı stratejik ortaklıklarını geliştirmek için çalışması gerektiğini ve çeşitli alanlarda iş birliğini artırmanın, iki ülke halkına daha fazla yarar sağlayacağını ifade etti.

Patrushev de Rusya ve Çin arasındaki "bağların" devlet başkanlarının çabaları sayesinde "çok sıkı" olduğunu vurgulayarak Rusya'nın, üst düzey görüşmeleri sürdürmeye, stratejik koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

İkili, Kore Yarımadası, Ortadoğu ve İran nükleer anlaşması ile ilgili konularda da fikir birliğine vardı.

ABD'NİN YENİ SAVUNMA BÜTÇESİNE ORTAK TEPKİ

TASS ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, çarşamba günü basına yaptığı açıklamada, "Washington'un uluslararası arenadaki baskın rolünü güç yoluyla inşa etme politikasını teyit ettiğini" söyledi.

Zakharova, ABD askeri bütçesinin, benzeri görülmemiş bir artışla 716 milyar dolara yükselmesinin, "mevcut uluslararası güvenlik üzerinde yıkıcı bir etkiye yol açacağını" ve Washington tarafından alınan bu tür önlemlerin, Rusya-ABD ilişkilerine yapıcı yolda konulan engeller olduğunu dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Tayvan'a savunma yardımı yapılmasını içeren ABD'nin 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısından duyduğu hoşnutsuzluğu ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang salı günü basına yaptığı açıklamada, "ABD tarafını, soğuk savaş zihniyetini ve kazananı olmayan oyun kavramını terk etmeye, Çin ile ilişkilerine tarafsız şekilde bakmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Açıklamada, ABD'den, ikili ilişkiler ve kilit öneme sahip ikili iş birliği alanlarına zarar vermemek için yasa tasarısında Çin'e yönelik olumsuz adımlar içeren kısımları uygulamaması istenmişti.

ABD'nin yeni savunma bütçesi Rusya ve Çin'i yakınlaştırdı

 

ÇİN'DEN AYNI GÜN AÇIKLAMA

Çin Savunma Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada ise ABD'nin Tayvan ile ortak askeri tatbikatlarını genişletmeyi, askeri ve askeri olmayan üst düzey temaslarını artırmayı öngören bütçe tasarısının, Çin-ABD orduları arasındaki karşılıklı güvene zarar verdiği ve ikili ilişkilerdeki en önemli ve hassas konu olarak görülen Tayvan’a müdahale ettiğine dikkat çekilmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Wu Qian, Çin ordusunun, bu eylemin, "Çin'in içişleri müdahale olduğu" ve "Çin-ABD anlaşmazlıklarını tetiklediği" uyarısında bulunduğunu aktarmıştı.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979 yılında Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Taipei ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor.

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