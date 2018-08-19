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ABD'nin yeni Suriye özel temsilcisi James Jeffrey oldu

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilen eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, yemin ederek görevine başladı.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 09:26..
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ABD'nin yeni Suriye özel temsilcisi James Jeffrey oldu

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Eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, resmen Suriye Özel Temsilcisi olarak görevine başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığında Bakan Mike Pompeo'nun da katıldığı yemin töreni ile Jeffrey, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli pozisyonlarından birinde görevlendirilmiş oldu.

"YPG TERÖRİSTTİR" DEMİŞTİ

Son olarak Washington Yakındoğu Politikası Enstitüsünde kıdemli Orta Doğu uzmanı olarak görev yapan Jeffrey, Washington'da katıldığı birçok panelde Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yapmış ve PKK ile YPG'nin özünde aynı örgüt olduğunu dile getirmişti. 1946'da dünyaya gelen Jeffrey, 2008-2010 yılları arasında Türkiye'de, 2010-2012 yılları arasında ise Irak'ta görev yapmıştı.

"YPG'NİN PKK'DAN FARKI YOK"

2008-2010 yılları arasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Jeffrey, en başından beri ABD'nin sahadaki ortağı SDG'nin omurgası sayılan YPG'nin terör örgütü PKK'dan farklı olmadığını açık açık söylemekten kaçınmadı.

ABD'nin yeni Suriye özel temsilcisi James Jeffrey oldu

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