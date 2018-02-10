ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından önceki gece düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR

Depolarda ABD'nin teröristlere gönderdiği ağır silahlar, tanksavarlar, bombalar ve zırhlı araçlar gibi çok özel 'hediyeler' yer alıyordu. Bir devletin terör örgütüne verdiği bu silahların namluları Türkiye'ye dönmeden yok edildiler.

İŞTE O ANLAR

Jetlerin, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depolarını vurduğu anlar, görüntülere yansıdı.

Türk jetlerinin terör yuvalarını imha ettiği anlar VİDEO

Depoların vurulmadan önceki hali. F-16 nişan alıyor.

Ve bummm!

Depolardaki bombalar F-16'nın fırlattığı füzenin etkisini daha da artırdı.

TAM İSABETLE VURULDULAR

Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.