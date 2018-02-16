ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'NİN 10 ÜSSÜNDEN BİRİ

ABD, Suriye'de müttefik olarak nitelediği terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki bölgelerde 2 hava üssü ve 8 askeri noktada özel birlikler ve ekipman bulunduruyor.

Bunlardan belki de en önemlisi Rümeylan'daki üs. ABD, terör örgütünün işgalindeki kuzey Suriye'nin uç noktasındaki üsten teröristlere anlık istihbarat sağlıyor.

Uydu takip sistemleri bulunan üssün Türk askerlerinin hareketliliğini takip ettiği ve bu istihbaratların şehit verdiğimiz operasyonlarda etkisi olduğu belirtiliyor.