ABD'nin YPG'ye tır dolusu sevkiyatları devam ediyor

DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı örgüte ağır silah ile zırhlı araç göndermeye devam ediyor.

YPG DAHA ÇOK SİLAH İSTİYOR

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan bir DSG yetkilisi ABD'nin Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle dün kendilerine zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiğini belirterek "ABD, Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bize 200 tırla zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Silahlar ve zırhlı araçlar Kuzey Irak'tan karayoluyla Semelka Sınır Kapısından sokuldu. Oradan da tırlarla Deyr ez Zor doğusuna bırakıldı. Deyr ez Zor operasyonu devam ediyor. Operasyon için daha çok silaha ihtiyacımız var" dedi.

4200 TIRLA AĞIR SİLAH VE ZIRHLI ARAÇLAR GÖNDERİLDİ

YPG'li Ahmed Ebu Hewla da ABD'nin DEAŞ ile mücadele adı altında kendilerine her türlü destekte bulunduğunu belirterek, ABD'nin silah ve zırhlı araçlar gönderdiğini söyledi.

ABD, şimdiye kadar DSG'ye 4200 tırla DSG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi.