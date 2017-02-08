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PKK, YPG'ye verilen mühimmatı Türkiye'de kullanacaktı

PKK, Suriye'deki kolu YPG'den edindiği tanksavarı Türkiye'de terör saldırısı için kullanacaktı. Tanksavar arama operasyonuyla ele geçirildi.

08.02.2017 - 14:56
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PKK, YPG'ye verilen mühimmatı Türkiye'de kullanacaktı

Mardin'in Nusaybin kırsalında icra edilen arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK, YPG'ye verilen mühimmatı Türkiye'de kullanacaktı

TANKSAVAR DA BULUNDU

Arama operasyonu sırasında ayrıca Metis M1 tanksavar füze ateşleyici de bulundu.

PKK, YPG'ye verilen mühimmatı Türkiye'de kullanacaktı

SURİYE'DEN GELDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

PKK'nın bu silahı ABD'nin YPG için Suriye'ye indirdiği mühimmattan aldığı daha sonra sınırdan Türkiye'ye kaçırdığı tahmin ediliyor.

METİS-M FÜZESİ

Metis-M olarak bilinen füze SSCB tarafından geliştirilen güdümlü tanksavar füzesi. Füzenin NATO'daki adı ise AT-13 Saxhorn-2.. Metis-M sistemi bomba fırlatıcı silahların sahip olduğu menzil, isabet oranı ve ölümcüllüğe sahip bir silah. Sahip olduğu küçük ve hafif yapısından ötürü sistem her türlü arazi şartında hatta akarsu geçişlerinde bile kolaylıkla taşınabiliyor.

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