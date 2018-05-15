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Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın sahur vakti iddiası ortaya çıktı. Hoca, kendi imsakiyesini yayımladı.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 13:57..
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Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

Ramazan ayı yarın itibariyle başlıyor. İlk sahura 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar saatleri konusundaki tartışmalar yine başladı. Her yıl Ramazan ayında sahur saatlerinin yanlış olduğu konusunda itirazlarda bulunan Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır bu Ramazan'da yine kendi imsakiyesini yayımladı.

ARADA 1 SAAT FARK VAR

Diyanetin imsakiyesiyle Bayındır'ın imsakiyesi arasında sahur vakti için 1 saat 2 dakika kadar fark var. Örneğin İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bayındır'ın takvimine göre 04:54'te imsak vaktine geliniyor.

İftar vakti için ise Bayındır'ın takvimi ile Diyanet'in takvimi arasında 6 dakikalık küçük bir fark bulunuyor. Buna göre; Bayındır'a göre iftar saat 20:16'da açılacak, Diyanet'e göre ise 20:22'de.

Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

ABDÜLAZİZ BAYINDIR'IN İMSAKİYESİ

Abdulaziz Bayındır'ın yer aldığı Süleymaniye Vakfı'nın bu yılki Ramazan için bastırdığı imsakiye şu şekilde:

Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

DİYANET'İN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı da; İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için imsakiye yayınladı.

Yayınlanan bilgilere göre; ilk sahura 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece kalkılacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için imsak vakti 03:52, iftar vakti ise 20:22 olacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar için imsak vakti 03:42, iftar vakti ise 20:04 olacak.

Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı

HER RAMAZAN AYNI TARTIŞMA

Benzer tartışmalar her Ramazan ayında yaşanıyor.

Vatandaşlar Diyanet'in yayınladığı imsakiyeye göre sahurunu ve iftarını yaparken; Bayındır'ın iddiaları kuru bir tartışma olarak geride kalıyor.

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