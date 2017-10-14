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Abdülhamid eğitimde geri kalan bakanları azarladı

Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından Abdülhamid Han'ın ve o dönem Osmanlı'sının anlatıldığı dizi yine ekrana kilitledi.

14.10.2017 - 10:50
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TRT1'de ekrana gelen ve sezonun flaş dizilerinden olan Payitaht Abdülhamid dizisinde dün gece Abdülhamid'in, dönemin bakanlarını teknolojik ilerlemeden geri kalmaları nedeniyle azarlaması gecenin öne çıkan sahnesi oldu.

ABDÜLHAMİD'İN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM ANLATILDI

Abdülhamid, OsmanlıDevleti'nin Batı medeniyetinin ürettiği silahlar yerine kendi silahlarını üretmesi gerektiği, teknolojik ilerlemenin ve eğitim ne denli önemli olduğuna dair kendi bakanlarına muhteşem bir ders verdi.

ABDÜLHAMİD'İN BAKANLARI AZARLADIĞI SAHNE

Abdülhamid eğitimde geri kalan bakanları azarladı

Abdülhamid eğitimde geri kalan bakanları azarladı

Abdülhamid eğitimde geri kalan bakanları azarladı

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