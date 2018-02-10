Abdülhamid Han, türbesi başında anıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve imzalanan protokolle İBB tarafından restorasyonu yapılan Sultan II.Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan II.Abdülhamid Han’ın türbesi dün de ziyaretçilere açılmıştı.

İBB, TİTİZ ÇALIŞMAYLA BİR YILDA RESTORASYONU TAMAMLADI

Restorasyonu İBB bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde titiz bir çalışma ile 3 Milyon TL harcayarak yaptı.

II. ABDÜLHAMİD, TÜRBESİNDE ANILDI

İBB tarafından hazırlanan Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 100. yıl dönüm etkinlikleri Sultanahmet Camii’nde kılınan sabah namazı ve ardından okunan mevlit ile başladı.

Sultanahmet Camii’ndeki programa Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunları da katıldı.

VATANDAŞLARA ÇORBA VE LOKUM İKRAMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Hamidiye AŞ’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte sabah namazı sonrasında vatandaşlara ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunlarına çorba, lokum ve Hamidiye su ikram edildi.

Hamidiye A.Ş, II.Mahmud Türbesi ile birlikte, Sultanahmed Meydanı, Beyazıt Meydanı, Eminönü Yeni Camii önü, Üsküdar Vapur iskelesi önü, Eminönü Vapur İskelesi önünde de vatandaşlara Hamidiye su ikram etti.

SULTAN'IN TORUNLARI DA TÜRBEDEYDİ

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunlarından biri olan Orhan Osmanoğlu İBB Lojistik Hizmetlere ait olan mobil büfede vatandaşlara çorba dağıttı.

Sultanahmet’teki sabah programı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Buradaki programın ardından tüm katılımcılar yürüyerek İBB tarafından restorasyonu yapılan Sultan II.Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan II.Abdülhamid Han’ın türbesine geldi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Abdülhamid Han’ın yurt dışında yaşayan 7 farklı ülkeden 40’tan fazla torununu türbede okunan Kur'an-ı Kerim’i dinledi ve dua etti.

Okunan duaların ardından türbenin bahçesini doldurana vatandaşlara lokum ikram edildi. Vatandaşlar Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunlarına büyük ilgi gösterdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.