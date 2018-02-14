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Abdülhamid Han'la ilgili hazırlanan en kapsamlı sergi

"Abdülhamid Han 100. Yıl Anma Sergisi", Selçuklu'dan Cumhuriyet dönemine uzanan geniş yelpazede eserlerin yer aldığı Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde açıldı.

AA | 14.02.2018 - 01:54..
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10 Şubat 1918'de hayatını kaybeden Abdülhamid Han'ı anmak için en kapsamlı sergi açıldı.

Abdülhamid Han'la ilgili hazırlanan en kapsamlı sergi

Türk tarihinde utanılacak şeylerin yer almadığına işaret eden Şahin, "Bu millet gittiği yere adalet, hakkaniyet, düzen ve barış götürmeye kendini adamıştır. Çünkü beklenti dünyevi değildir çoğu zaman. Beklenti daha çok maveradır, ötelerin ötesindedir ve uhrevidir. Onun için bildiğimiz emperyal düşünce, Osmanlı'da da Selçuklu'da da daha önceki tarihlerimizde de bizim milletlerimizde yer bulmamıştır." diye konuştu.

Abdülhamid Han'la ilgili hazırlanan en kapsamlı sergi


Abdülhamid'le ilgili hazırlanan en kapsamlı sergi açıldı VİDEO

 

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