Abdülhamid Han'la ilgili hazırlanan en kapsamlı sergi

10 Şubat 1918'de hayatını kaybeden Abdülhamid Han'ı anmak için en kapsamlı sergi açıldı.

Türk tarihinde utanılacak şeylerin yer almadığına işaret eden Şahin, "Bu millet gittiği yere adalet, hakkaniyet, düzen ve barış götürmeye kendini adamıştır. Çünkü beklenti dünyevi değildir çoğu zaman. Beklenti daha çok maveradır, ötelerin ötesindedir ve uhrevidir. Onun için bildiğimiz emperyal düşünce, Osmanlı'da da Selçuklu'da da daha önceki tarihlerimizde de bizim milletlerimizde yer bulmamıştır." diye konuştu.



