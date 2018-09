Abdülhamid’in ayrılamadığı atı: Ferhan

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Yıllar öncesinde, İstanbul'un tüm sokakları atın egemenliğindeydi. Osmanlı ordusunun yegane bineği, asaletin ve gücün simgesiydi. Her padişahın vardı vazgeçemediği bir atı. Fakat Abdülhamid'in özellikle beyaz küheylan merakı vardı. Google'da "Abdulhamid" ve at yazarsanız karşınıza prenses gibi bembeyaz bir at çıkacak: Ferhan. Uzun yıllar İstanbul'un şöhretli atlarından birisi olarak dillerde dolaşıp durmuştur Ferhan'ın adı.

SAHİBİNİ SAVAŞ ALANINDAN SÜRÜKLEYİP KURTARAN AT

Abdülhamid Hanın çok sevdiği atı için özel ahır yapıldığını duyunca ilgimi çekti. Çok güzel bir hikayesi var...

Ferhan adlı bu at, Bağdat civarındaki bir aşiretin reisine aitti. Namı dillere desten olan atın bir de dramatik bir hikayesi vardı. Sahibini muharebe meydanından sürükleyerek kaçırmasıyla şöhret bulan bu asil atın namı Yıldız Sarayı'nın duvarlarını aşıp Sultan'ın kulağına kadar ulaşmıştı. Beyaz küheylan sevdalısı olan Abdülhamid de Bağdat'a haber göndererek reisten, atın kendisine hediye edilmesini istedi.

YILDIZ SARAYI'NA FERHAN İÇİN ÖZEL AHIR

Bu atın savaş esnasında yaralanan sahibini sürükleyerek ölümden kurtardığını öğrenen Sultan daha görmeden ata aşık olmuştu. Osmanlı sarayında, pâdişâh ve yakın hizmetinde bulunan kimselerin atlarının bulunduğu ahırlara Has Ahır deniliyordu. Sahibinden satın alınarak Yıldız Sarayı'na getirilecek olan at için, daha gelmeden Abdülhamid tarafından verilen talimatla özel bir ahır yapıldı. At için hazırlanan özel ahırın binası ve girişi at nalı şeklinde. Girişin üzerindeki eski yazıyla 'bu ahırın Ferhan’a ait olduğu'nu belirten tabela ise yapıya ayrı bir güzellik katıyor.

(Abdülhamid'in atı Ferhan'ın ahırı)

(Sultan 2.Abdülhamid Han'ın en sevdiği atı, Ferhan, İstanbul, 1800'lerin sonlarında..)

ABDÜLHAMİD'İ GÖRÜNCE EĞİLİYORDU

Abdülhamid'le sık sık vakit geçiren Ferhan kendisine kısa zamanda alışır, öyle ki; efendisi üzerine bineceği zaman onun binmesini kolaylaştırmak için her seferinde eğiliyordu. Sabahın beşinde Yıldız Sarayı'nın bahçesine çıkan Sultan, neredeyse her gün atı Ferhan'a binip geziniyordu. 31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilip sürgüne gönderilinceye kadar atından hiç ayrılmayan Abdülhamid'in en büyük yıkımlarından biriydi Ferhan'dan ayrılmak... Sürgünde de Ferhan’ından ayrı ancak 11 yıl yaşayabilmişti.