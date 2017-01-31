Abdülhamid'in torunu: Parlamenter sistem canımıza yetti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Osmanlı Hanedanı’nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki kadın üyelerinin en gençlerinden olan Sultan 2. Abdulhamid Han’ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, “Torununun Dilinden Kösem Sultan” konulu konferansa katıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde düzenlenen konferansı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da izledi. Nilhan Osmanoğlu, konferansta Osmanlı tarihinin en dikkat çekici isimlerinden Kösem Sultan’la ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Abdülhamid'in torunu: Parlamanter sistem canımıza yetti VİDEO

"PARLAMENTER SİSTEM CANIMIZA YETTİ"

Sosyal medyadaki "ben de varım" kampanyasına katılarak, "Cumhurbaşkanımızı Sultan Abdülhamid Han’ın yalnızlığına bırakmamak için evet diyorum’’ diyen Osmanoğlu, oyunu ‘evet’ olarak kullanmasının birçok nedeni olduğunu ifade etti. Osmanoğlu, parlamenter sistemin dava adamı olarak öne çıkanlara engel olduğunu söyledi. Konuyla ilgili örnekler veren Osmanoğlu, “Benim oyun tabi ki ‘evet’ten yana oldu. Bunun birçok sebebi var. Parlamenter sistemin benim değerlerime, benim dava adamı gördüğüm kişilere hep zarar verdiğini düşünüyorum. Örneklendirecek olursak Adnan Menderes ve dava arkadaşları parlamenter sistem yüzünden asılmadılar mı? Bu şekilde şehit edildiler. Darbeler bu dönemde yapıldı. Kenan Evren, ’Bir sağdan bir soldan astık’ dediğinde o gençler bu parlamenter sistem yüzünden gittiler. Sonrasında rahmetli Turgut Özal, Çankaya Köşkü’ne bu parlamenter sistem yüzünden hapsedilmedi mi? Zehirlendiğinde yardıma koşacak ambulans dahi gidemedi. Birçok örnek verebiliriz bununla ilgili. Parlamenter sistemde yaşadığımız zorluklarla ilgili birçok örnek verebiliriz. Cumhurbaşkanımız okuduğu şiir yüzünden siyasi yasaklı hale gelmedi mi? İmam Hatipler kapatıldı, başörtülü kızlarımızı yerlerde sürüklediler. Bu parlamenter sistem yüzünden. Bu mu demokratik ülke? Kılıçdaroğlu diyor ya, ’Neyinize yetmedi parlamenter sistem’ diye. Bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık. O yüzden biz başkanlık sistemine evet diyoruz” dedi.