Abdülhamit Gül, adalet bakanı olarak devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıklarken en çok dikkat çeken isimler; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu.

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703 numaralı KHK yayınlandı

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.