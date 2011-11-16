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Abdülhamit Gül kimdir
Abdülhamit Gül kimdir
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aynı görevi sürdürmesi için 66'ıncı hükümette görevlendirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül oldu.
ABDULHAMİT GÜL KİMDİR
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 12 Mart 1977'de doğan Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, bir süre serbest avukatlık yaptı.
AK Parti 4. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.