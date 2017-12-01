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Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

Abdülkadir Selvi, ABD'nin Türkiye'ye operasyon yaptığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onlardan yana olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 04:08..
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Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Toplantısı'nda gösterdiği kağıtlar hakkında konuşan Abdülkadir Selvi, 2019'daki Başkanlık seçimlerinden dolayı hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.

CNN Türk''te Gece Görüşü programının konuğu olan Selvi, sahte belgelerle birlikte Zarrab olayını da katıp ,Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak ve yıpratmak istediklerini belirtti.

Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

"CHP'NİN AMERİKA'NIN YANINDA OLMASI ÜZÜCÜ"

Sözlerine devam eden Selvi, "Cumhuriyet Halk Partisi liderinin Amerika'da Türkiye'ye karşı yürütülen bu operasyona eş zamanlı olarak böyle bir hamle yapmaması gerekiyordu. CHP'nin Türkiye'ye yapılan operasyon sırasında, Türkiye'nin değil Amerika'nın yanında yer alması benim için üzücü" şeklinde konuştu.

Abdülkadir Selvi'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki VİDEO

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