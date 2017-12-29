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Abdülkadir Selvi: Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı

Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül'ün ayrı düşmesinin nedenini, Gül'ün Gezi olayları ve 17-25 Aralık süreçlerinde Erdoğan'ın yanında olmamasına bağladı.

Özel Haber | 29.12.2017 - 04:23..
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Abdülkadir Selvi: Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında konuşan Abdülkadir Selvi, Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı düşmelerinin nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Selvi: Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı

"GÜL, ERDOĞDAN'DAN FARKLI YERLERDE POZİSYON ALDI"

İkilinin ayrı düşmesinin nedenini, sadece 16 Nisan referandumuna bağlamamak gerektiğini savunan Selvi, "Gezi olaylarıyla birlikte Sayın Gül, her zaman Erdoğan'dan farklı yerde pozisyon aldı" dedi.

"GÜL'Ü YANINDA GÖRMEYİ BEKLEMİŞTİR"

Hürriyet yazarı Selvi, "Gül, cemaatle girilen dershane tartışmasında, Gezi olaylarında ve 17-25 Aralık süreçlerinde farklı yerde durdu. Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı. Belki Erdoğan, 'kardeşim' diyerek Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül'ü, kendisini doğrudan hedef alan Gezi olayları ve sonraki süreçlerde güçlü olarak yanında görmeyi beklemiştir " ifadelerini kullandı.

Selvi: Erdoğan Gezi olaylarında Gül'ün yanında olmasını beklemiştir VİDEO

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