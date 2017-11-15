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Abdullah Çifti'den seçimler için sosyal medya uyarısı

2019'daki seçimlerde sosyal medyanın etkili olacağını söyleyen Abdullah Çifti, yapay zekanın seçmeni etkileyeceğini iddia etti.

15.11.2017 - 02:17
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Abdullah Çifti'den seçimler için sosyal medya uyarısı

Cansu Canan'ın sunduğu Öteki Gündem programının konuklarından Stratejist Abdullah Çifti, yapay zekanın 2019 seçimlerinde kitleleri etkilemek için kullanılacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, "Seçimlerimize müdahil oldular" sözlerini hatırlatan Çiftçi, "2019'da bizim ülkemizde de olacak" dedi. May örneğiyle yetinmeyen Çiftçi, "Ben Amerika'da yaşanacağını 1 yıl önceden yazmıştım. Clinton (Hillary) ne demişti; 'bana seçimi Facebook'un yapay zekası kaybettirdi'

Abdullah Çifti'den seçimler için sosyal medya uyarısı

ALGI OPERASYONU BEKLENİYOR

2019 seçimlerindeki seçmenin yüzde 30'unu 2000 doğumLu internet gençliğinin oluşturacağını belirten Abdullah Çiftçi, "Bütün bilgileri yapay zekada" sözleriyle, algı operasyonuyla etkilenmeye çalışılacaklarını ifade etti.

Abdullah Çiftçi: Sosyal medya 2019 seçimlerini etkileyecek

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