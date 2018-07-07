Abdullah Doğru yeminini tekrarladı

1 CHP'li Servet Ünsal yemin töreninde gözlüğünün kurbanı oldu 27. dönem milletvekilleri yeminlerini ederken CHP'nin Ankara Milletvekili Servet Ünsal, gözlüğünde yaşadığı problem yüzünden yemini 3 kez tekrarlamak zorunda kaldı.

2 Başak Dizer'in Tayland gezisi Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, eşi olmadan çıktığı Tayland tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

3 Kaçak av yapan 2 kişiye aslan saldırdı Güney Afrika'da koruma altındaki bölgede gergedan avlamak isteyen 2 kişi, aç aslanlara yem oldu.

4 Metrobüsün yolcu sayısı geçen yıla göre 4 milyon arttı İBB, şehir içi toplu ulaşım aracı metrobüsü kullanan yolcu sayısının, bu yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre 4 milyon 148 bin 664 artış gösterdiğini açıkladı.

5 Sahafları gezmek için 13 özel neden Bir insanın sahaf gezmek için kaç nedeni vardır? Sizin sahafa gitme nedeniniz neler?

6 Yükseköğretim kurumları için katkı payları değişmedi Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, yükseköğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, öğrenci ve devlet katkısı olarak alınacak paylar bir önceki yılla aynı kaldı.