Abdullah Doğru yeminini tekrarladı

27. dönemde görev yapacak milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda kürsüye gelerek yemin etmeye başladı.
İlk olarak TBMM Geçici Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ant içti.
CHP'Lİ VEKİL UYARDI
Yılmaz'ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, milletvekili yemininde yer alan cümlede geçen "demokratik ve lâik" kelimelerini atlayınca, CHP'li Mahmut Tanal, durumu Durmuş Yılmaz'a şikayet etti.
Durmuş Yılmaz'ın isteğiyle tekrar kürsüye çıkan Abdullah Doğru, bu kez metnin tamamını okuyarak yemin etti.