Abdullah Gül aday olacak iddiası Erdoğan'a soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"5 MAYIS'TA GÖRECEĞİZ"

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının hatırlatılması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.

KARŞIMIZDAKİLER KENDİLERİNİ BİZE GÖRE AYARLASIN

Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın." ifadelelerini kullandı.