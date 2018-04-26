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Abdullah Gül aday olacak iddiası Yunan basınında

Ethnos Gazetesi'nde çıkan yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devrilmesi için Abdullah Gül'ün aday yapılmak istendiği ifade edildi.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 07:47..
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Abdullah Gül aday olacak iddiası Yunan basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurmasından sonra harekete geçen siyasi partiler, Abdullah Gül'ü aday göstermek için üst üste görüşmeler gerçekleştirdi.

Henüz sonuç çıkmayan görüşme trafiği Yunan basınında da geniş yer buldu.

"GÜL'ÜN ÜZERİNE OYNUYORLAR"

Ülkede yayın yapan Ethnos Gazetesi'nde, Yorgos Skafidas imzasıyla "Erdoğan'ı devirmek için Gül'ün üzerine oynuyorlar" başlığıyla bir yazı yayınlandı.

"SİYASİ DERBİ OLUR"

Türkiye'de muhalif partilerin ortak aday üzerinde çalışmalar yaptığına dikkat çeken Yunan gazeteci, Abdullah Gül'ün aday olmasını şu sözlerle yorumladı: "Eğer gerçekleşirse mutlak bir siyasi derbi olur: Türkiye’yi yıllarca yan yana yönetmiş olan iki eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanlığına seçilme amacıyla karşı karşıya gelmektedir."

Abdullah Gül aday olacak iddiası Yunan basınında

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