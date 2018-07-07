Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin 2017-2018 mezuniyet töreninde konuştu. Mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.
Gül'ün öğrencilere seslenişi özetle şöyle:
"KISA VADELİ ÇIKARLAR GEÇİCİDİR"
-Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir.
-İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz.
-Kısa vadeli çıkarcılık hiçbir zaman fayda getirmez. Daima ilkeli, prensipli ve dürüst olun.
"KARAKTER HER ŞEYİN BAŞIDIR"
Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır. Bunları hiçbir zaman unutmayın.