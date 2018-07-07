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Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı

Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyetinde konuşan Gül, mezunlara karakterli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 08:45..
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Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı

abdullah gül

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin 2017-2018 mezuniyet töreninde konuştu. Mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Gül'ün öğrencilere seslenişi özetle şöyle:

"KISA VADELİ ÇIKARLAR GEÇİCİDİR"

-Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir.

-İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz.

-Kısa vadeli çıkarcılık hiçbir zaman fayda getirmez. Daima ilkeli, prensipli ve dürüst olun.

"KARAKTER HER ŞEYİN BAŞIDIR"

Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır. Bunları hiçbir zaman unutmayın.

Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı VİDEO

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