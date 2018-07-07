Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı

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CHP'lilerin Muharrem İnce'ye fısıldayan adam efsanesi

24 Haziran seçimlerinde hakkında birçok komplo teorisi üretilen Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin YSK önündeyken arkasındaki şahısla ilgili iddiaları da o şahsın kendisi çürüttü.