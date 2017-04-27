Abdullah Gül AKPM'nin kararını değerlendirdi

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi Twitter hesabı "AKPM'nin kararına ilişkin değerlendirmem" başlığıyla bir yazı paylaştı.

Gül'ün açıklamasında, 'soğukkanlı olunması' çağrısı yapılarak, Türkiye'nin yeniden reform sürecine girmesi gerektiği belirtildi.

Abdullah Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"AKPM'NİN KARARINA BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi yeniden denetim sürecine alma yönündeki kararından büyük üzüntü duydum.

Konunun soğukkanlı bir şekilde değerlendirilmesi ve kamuoyunda anlaşılması için bir süre beklemeyi tercih ettim. Bu arada ilgili makamlarımız da sorumlulukları icabı vermeleri gereken tepkileri ortaya koydular.

"10 YIL AKTİF ÇALIŞMALAR YAPTIM"

Geniş Avrupa coğrafyasında demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ile hukukun üstünlüğünün tesisi ve korunması amacıyla kurulan AKPM'de, Refah Partisi ve Fazilet Partisi milletvekili olarak 10 yıl süreyle görev aldım ve pek çok komitesinde aktif çalıştım.

Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu bu teşkilatın Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında Avrupa'nın demokratik dönüşümünde ve gelişiminde oynadığı rolü bizzat gördüm ve yaşadım.

"AK PARTİ'NİN DÜZENLEMELERİ BÜYÜK DESTEK ALDI"

AK Parti'nin gerçekleştirdiği yapısal değişiklikler ve düzenlemeler AKPM'de taraflı tarafsız herkesin büyük desteğini almış ve nitekim ilk defa bir Türk milletvekili bugünkü Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 2010 yılında AKPM Başkanlığına seçilmişti.

"KARARI SOĞUKKANLI DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Türkiye'nin AKPM serüvenini yakından bilen bütün bu süreci bizzat yaşamış ve katkıda bulunmuş bir siyasetçi ve devlet adamı olarak AKPM'nin bu kararını her şeye rağmen soğukkanlı bir şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

ABBULLAH GÜL'ÜN AKPM'YLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ TAM METNİ