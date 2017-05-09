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Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

Taziye çadırında okunan Kuran-ı Kerim ve duaları dinleyen Abdullah Gül, başsağlığına gelenlerin tek tek elini sıkarak teşekkür etti.

09.05.2017 - 14:18
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Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Abdullah Gül, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Böyle acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, bütün herkese çok teşekkür ederim. Başta sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, ana muhalefet partisinin genel başkanı, diğer parti başkanlarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, eski ve yeni siyaset hayatındaki bütün arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız hepsi zahmet ettiler. İşlerini güçlerini bırakıp uzaktan, yakından hep geldiler. Bütün ailem adına hepsine çok teşekkür ederim.

Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

"BABAMIZIN HAYAT TARZI, BİZE VASİYETTİR"

Cenab-ı Allah bütün hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin, mekanlarını cennet etsin. Geride kalanlarına da hep sağlık, sıhhat, afiyet dilerim. Basın mensupları arkadaşlarıma, sizlere de çok teşekkür ederim, sağ olun. İş dünyasından işini, gücünü bırakıp gelen arkadaşlarımız oldu. Yine basın, kültür hayatından, spor hayatından bir çok arkadaşımız geldi. Tabii hemşerilerimiz, babamın arkadaşları, dostları, akrabaları, hepimizin gönüldaşlarımıza, hepsine çok çok teşekkür ederim. Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir."

Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

AHMET TÜRK VE SIRRI SAKIK DA TAZİYEYE GELDİ

Mardin'in DBP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı  Ahmet Türk ile Ağrı'nın eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık da Abdullah Gül'e taziyeye geldi. Ahmet Türk ve Sırrı Sakık öğle saatlerinde Kayseri’ye gelerek, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babasının evinin bahçesine kurulan taziye çadırına girdi. Türk ve Sakık, Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül’e başsağlığı diledi.

Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

Gül Ailesi, taziyeye gelenlerin tümüne olduğu gibi Türk ve Sakık’a da öğle yemeği ikram etti. Olağanüstü hal uygulamasıyla görevlerinden alınan Ahmet Türk ve Sırrı Sakık'ı yarım saat süren ziyaret sonrası Abdullah Gül, taziye çadırından yola kadar uğurladı. Bu arada, çevre illerden çok sayıda büyükşehir ve il belediye başkanı da Kayseri’ye gelerek Gül Ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

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