Abdullah Gül, çatı aday olmak istedi iddiası

Saadet Partisi (SP) ile bir süredir cumhurbaşkanı adaylığı üzerine görüşmeler yürüten Gül'ün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin ortak adayı olmak istediği kaydediliyordu.

AKŞENER "ADAYLIKTAN VAZGEÇMEM" DEDİ

Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmeyeceğini dile getirmişti.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu süreçte, partilerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istedikleri Gül ile defalarca bir araya gelmiş, son görüşmeyi de bu hafta içerisinde gerçekleştirmişti.

"GÜL, ISRARLA ÇATI ADAY OLMAK İSTİYORDU"

Süreçte gelinen noktaya ilişkin Reuters'ın sorusu üzerine SP'li bir yetkili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP'ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak."

CHP İSTEMİYOR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gündemlerinde Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı olmadığını ve olmayacağını vurgulamıştı.

Abdullah Gül, son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin yarın detaylı açıklama yapacağını duyurmuştu.

DÜĞÜM YARINKİ AÇIKLAMAYLA ÇÖZÜLECEK

Gül'ün yarın yapacağı açıklama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da vurgulayan SP'li yetkili, "Gül'ün çatı aday olma isteğinin önünde CHP'nin yanısıra, bizim partimiz içerisinde de bazı engeller vardı. Genel Başkan bunların hepsini aştı. Ancak Gül istemedi" değerlendirmesini yaptı.

Aynı yetkili, SP'nin süreç içerisinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendireceğini de belirtti.

"GÜL'ÜN ŞARTI, ÇATI ADAY OLMAKTI"

Reuters'e göre Abdullah Gül'e yakın bir kaynak, Gül'ün adaylık ihtimaliyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Gül zaten 'aday olurum' dememişti. Onun aday olması için devreye girenler oldu. O da asgari şartlarını sundu. Çatı adaylık bunlardan birisiydi. Bu da sağlanamadı."