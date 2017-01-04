Abdullah Gül Darbe Komisyonu'na yanıt verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, darbe girişimini tüm yönleriyle araştırmak ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun (Darbe Komisyonu) Fethullah Gülen’le ilgili sorusuna, “Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı” yanıtını verdi.

"KAYDA DEĞER BİLGİYE SAHİP DEĞİLİM"

Komisyona verdiği yanıtta 7 sayfalık metin hazırlayan ve süreci 17-25 Aralık ve sonrası olarak ayıran Gül, “Bu yapı, ana akım dinler ve STK hareketlerinden kendini hep uzakta tuttu. Erken dönem gelişmeleri göze batmamıştır.

Bu yapı hakkında ne şahsi tecrübeye, ne de kayda değer bir bilgiye sahip değilim.

12 Eylül 2010 referandumunda bu yapıya bağlı yayın organlarının aşırı ve saldırgan propagandası beni rahatsız etti. 17-25 Aralık'ta organize bir hareket olduğu kanaatine vardım” diye yazdı.

"BANA RAPOR SUNULMADI"

"Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadı" bilgisini paylaşan Gül, "MİT Müsteşarı'na ifadeye gitmemesi talimatı verdim" dedi.



"HAKAN FİDAN'A TEK SAHİP ÇIKAN BENDİM"

Gül, Hakan Fidan'a ilişkin olarak, "İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim" dedi.

"ASKERLERİN TUTUKLANMASI KONUSUNDA RAHATSIZLIKLARIM VARDI"

Balyoz ve Ergenekon süreçleriyle ilgili olarak “Askerlerin tutuklanması ve yargılanmasında rahatsızlıklarım vardı. Açıklamalarımla dile getirdim” diyen Gül, Genelkurmay Başkanı, milletvekili ve gazetecilerin tutuklanmasına yönelik açık beyanlarını hatırlattı.

"BİR ŞEY BİLMİYORUM"

Zekeriya Öz'ün adını anmadan “Kaçak durumda bulunan bir savcının ikazlar karşısında haddini aşarak Cumhurbaşkanlığı’nı hedef alan açıklamalar yapınca görevden alındı” diyen Gül, “Finansal konuda bunların çirkin yüzünü göremeyen işadamlarının açık yardımları dışında bir şey bilmiyorum” ifadesini kullandı.