Abdullah Gül: Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim

Geçtiğimiz günlerde çıkan 696 sayılı KHK ile 15 Temmuz gecesi darbeye karşı direnen sivillere ceza muafiyeti verilmesiyle ilgili Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: "Muğlaklık düzeltilmeli" demiş ve eleştiri oklarının hedefinde olmuştu.

BİR AÇIKLAMA DAHA YAPILDI

Dün Cuma namazı çıkışı konuşan Gül: "Söylediklerimin altında bir şey aramayın" demişti. Son olarak Twitter'da Abdullah Gül ve ekibinin yönettiği 11. CB Ofis kullanıcı adlı hesaptan bir açıklama daha yapıldı.

"GÖRÜŞLERİMİ AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Yapılan açıklama "Bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamadan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum... Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim." ifadeleri yer aldı.