Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 24 Haziran'da muhalefetin adayı olmayı planlayan ancak geniş bir mutabakat sağlanamadığı için geri adım atmak zorunda kalan Abdullah Gül, Cuma namazı çıkışında kısa bir açıklama yaptı.

"TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kendisini ziyaret ettiğini doğrulayan Gül, ""Gördüğüm kadarıyla bugün Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten, söylenenlerin hepsi doğru. Yani o açıklamadakiler doğru. Böyle bir ziyaret oldu ama herkesin gözü önünde, gündüz vakti olan bir ziyaretti. Dolayısıyla gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil. Ayrıca, söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze ve herhangi bir saygısızlık... Bunlar asla söz konusu değil kesinlikle, bunların bilinmesini isterim."" dedi.

Abdullah Gül: Hulusi Akar'ın ziyareti gizli değildi VİDEO