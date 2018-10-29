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Abdullah Gül İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katıldı

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış törenine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 17:05..
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Abdullah Gül İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katıldı

Tüm dünyanın merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı bugün gerçekleşecek. Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği törene çok sayıda misafir katılırken, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de törene katılanlar arasındaydı.

Abdullah Gül İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katıldı

SAMİMİ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan'ın tören alanına gelişi sırasında çok sayıda misafir karşılama törenine katılırken, Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski Cumhurbaşkanı ve Başkan Erdoğan'ın selefi Abdullah Gül de vardı.

Gül ve Erdoğan uzun bir aranın ardından ilk kez bir araya gelirken, görüşmede samimi görüntüler ortaya çıktı. Erdoğan ile Gül ayaküstü sohbet ederek tokalaştı.

Abdullah Gül İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katıldı VİDEO

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