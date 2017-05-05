Abdullah Gül Kayseri'de

THY’nin İstanbul- Kayseri tarifeli 'Adıyaman’ uçağıyla saat 19.30 sıralarında Kayseri'ye gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, Kayseri Erkilet Havalimanı'nda il protokolü ve kardeşi Macit Gül karşıladı.

BABASINI ZİYARETE GELDİ

Abdullah Gül, VİP salonunun çıkışında, kendisine mikrofon uzatan gazetecilere, "Rahatsızlığı nedeniyle evde tedavi gören babamı ziyarete geldim. Konuşacaklarımı İstanbul’da söyledim’’ dedi.

Abdullah Gül, buradan bir sağlık ekibinin kontrolünde tedavisi ve bakımı devam eden babasının Melikgazi İlçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evine geçti.